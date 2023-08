Oficial: André Sabino é o novo diretor desportivo do Torreense

Como oinformou ontem em primeira mão , André Sabino sucede a João Tomás no cargo de diretor desportivo do Torreense, divulgou o emblema do Oeste em comunicado aos jornalistas na manhã desta sexta-feira."O dirigente de 31 anos chega proveniente do Estoril, onde está intimamente ligado às quatro conquistas alcançadas pela Equipa Sub-23 dos canarinhos, nomeadamente nas épocas 2020-21 e 2021-22, em que os estorilistas venceram consecutivamente a Liga Revelação e a Taça Revelação", lê-se na nota de imprensa.