Oficial: Welthon reforça Torreense

Tal como oadiantou em primeira mão, Welthon é reforço do Torreense para a temporada 2023/24 oficializou o emblema de Torres Vedras este domingo.Trata-se dum regresso a Portugal do avançado brasileiro, de 31 anos, que deu nas vistas ao serviço de P. Ferreira e V. Guimarães na divisão principal.De salientar que Welthon, em 2023, alinhou pelos brasileiros do Tuna Luso.