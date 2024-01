Paulinho reforça o ataque do Torreense

Paulinho é o quarto reforço do Torreense no mercado de inverno anunciou esta quarta-feira o emblema do Oeste que milita na Liga SABSEG.O avançado natural de Braga, de 24 anos, chega ao Estádio Manuel Marques proveniente do Portimonense onde estava cedido pelo Viborg do principal escalão dinamarquês, com opção de compra.O bracarense que fez as suas etapas da formação entre vários clubes nortenhos, incluindo o SC Braga, deu nas vistas nas ligas profissionais representando o Estrela da Amadora, tendo na temporada passada sido uma peça importante para a promoção da turma da Reboleira ao escalão maior com com 9 golos apontados nos 12 jogos que cumpriu, na primeira volta do campeonato, antes de rumar aos dinamarqueses do Viborg.Posteriormente, o avançado foi emprestado ao Portimonense, da Liga Betclic, onde alinhou em 9 partidas na primeira metade da presente época.Depois de ter sido apresentado, Paulinho já está disponível para trabalhar às ordens do técnico Tulipa.