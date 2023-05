Pedro Moreira não renova e deixa comando do Torreense

Pedro Moreira vai deixar o comando do Torreense. O emblema do Oeste anunciou hoje em comunicado que o treinador de 48 anos, que sucedeu a Nuno Manta Santos em setembro do ano passado, não renovará o respetivo contrato, que era válido até final da presente temporada.Ao comando da equipa, o técnico conseguiu dar a volta ao mau momento e somou 13 vitórias em 32 jogos, terminando no 9.º lugar da 2.ª Liga, com 44 pontos, naquela que foi a época de regresso do clube de Torres Vedras às competições profissionais depois da conquista da Liga 3.