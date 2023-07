Pipe Gómez a caminho do Torreense

Pipe Gómez, avançado colombiano de 23 anos, chega ao Torreense por empréstimo do Leones (Colômbia) com opção de compra no final da temporada.Depois de ter chegado a Portugal pela via do Santa Clara em 2021, o avançado esteve cedido ao Nacional na época passada, onde marcou 5 golos e fez 3 assistências.Agora chega à equipa do Oeste, tornando-se mais uma opção para o ataque às ordens do míster Rui Ferreira.