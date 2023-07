Ricardo Fernandes regressa ao Torreense

Ricardo Fernandes é o mais recente reforço do Torreense para a temporada 2023/24, anunciou o emblema do Oeste.Trata-se de um regresso do guarda-redes ao Torreense, que chega ao Manuel Marques proveniente do Santa Clara. Depois da passagem pelo clube em 2013/14, Ricardo Fernandes contabiliza ainda passagens por emblemas como Belenenses, Famalicão e Ac. Viseu, sendo que nas duas últimas temporadas esteve ao serviço da formação dos Açores.Torna-se assim em mais uma opção ao dispor de Rui Ferreira, que conta também com Vagner e Carlos Henriques para esta posição.De salientar que Ricardo Fernandes já esteve esta terça-feira no Manuel Marques e que o Torreense não informou a duração do vínculo contratual.