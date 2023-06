Rui Ferreira é o novo treinador do Torreense

Rui Ferreira será mesmo o novo treinador do Torreense, sabe. Tal como o nosso jornal adiantou em primeira mão, o técnico de 50 anos, que orientou o Feirense esta temporada, é o escolhido da SAD e sucederá a Pedro Moreira – que não renovou contrato e deixou o emblema do Oeste –, assinando por uma época com o 9.º classificado da 2.ª Liga. A oficialização do acordo acontecerá nas próximas horas.