Santiago Godoy é o segundo reforço do dia para o Torreense

O argentino Santiago Godoy é reforço para o ataque do Torreense, por empréstimo dos argentinos do Racing de Avellaneda, informou esta quinta-feira o clube que disputa a Liga Sabseg.



"Trata-se de um jovem jogador cujo processo de formação foi feito ao serviço do emblema de Avellaneda e que, em 2022, alinhou ao serviço do Chacarita Juniors [clube da segunda divisão argentina], onde se notabilizou ao apontar um total de 11 golos em 29 jogos disputados", lê-se em comunicado do emblema de Torres Vedras, que refere ainda que o acordo é válido para a segunda metade da temporada.

Desta forma, o jovem futebolista, de 21 anos, aumenta o leque de opções para a frente de ataque da equipa comandada por Pedro Moreira, num dia que fica também marcado pela chegada do jovem médio sérvio Jovan Lukic, por empréstimo dos austríacos do Lask Linz.