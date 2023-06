E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tiago Fernandes foi o escolhido pela SAD do Torreense para orientar a nova equipa de sub-23 do clube do Oeste, que na próxima temporada vai disputar a Liga Revelação.

O técnico de 41 anos volta assim ao ativo, depois de ter orientado o Leixões no início da época 2020/21.

Tiago Fernandes orientou ainda o Sporting, o Chaves e o Estoril.