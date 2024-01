Tomás Andrade é reforço do Torreense

O Torreense, clube que ocupa a sexta posição da II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do argentino Tomás Andrade.

O médio ofensivo, de 27 anos, que também pode alinhar como extremo, chega ao emblema do Oeste proveniente dos uruguaios do Montevideo Wanderers, tendo assinado um contrato válido até 2025.

O futebolista começou a carreira no River Plate, clube pelo qual se estreou como sénior em 2016 e pelo qual foi opção em mais de duas dezenas de jogos.

Seguiram-se passagens pelo Atlético Mineiro e Athletico Paranaense, por empréstimo do emblema argentino, antes de transferir-se, em definitivo, para o Argentinos Juniores.

Depois disso, passou ainda pelas equipas do Sud América e do Rentistas, no Uruguai, antes de se aventurar no Chile, ao serviço do Audax Italiano.

Em 2023, iniciou a temporada nos brasileiros do Botafogo, atuando depois nos uruguaios do Montevideo Wanderers, último clube que representou antes de rumar a Torres Vedras.

No currículo, o experiente futebolista conta com várias conquistas no futebol brasileiro e argentino.