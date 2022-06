Torreense anuncia contratação de João Oliveira

João Oliveira, futebolista que na última temporada representou os austríacos do Floridsdorfer AC, é reforço do Torreense para 2022/23, anunciou esta quinta-feira o clube da 2.ª Liga.

Na época passada, o jovem, de 23 anos, apontou 10 golos e fez duas assistências em 26 jogos, tendo ajudado o clube a alcançar a segunda posição no segundo escalão de futebol da Áustria.

O avançado iniciou a carreira na formação do V. Guimarães, tendo rumado em 2016/17 aos juniores do Benfica, clube que o acabaria por ceder, por empréstimo, aos juniores do Belenenses SAD, e, nas temporadas seguintes, ao Real Massamá e ao Estrela de Vendas Novas.

Em 2018/19, o João Oliveira desvinculou-se das águias, tendo assinado pelo Estoril Praia, emblema onde pontificou durante duas épocas na equipa de sub-23 e pelo qual chegou, inclusive, a cumprir um jogo pela formação principal, na II Liga.

Seguiu-se uma experiência no Olhanense, no Campeonato de Portugal, antes da estreia num campeonato estrangeiro, mais concretamente no segundo escalão do futebol austríaco, onde, na época que agora finda, vestiu a camisola do Floridsdorfer AC.