Torreense anuncia criação de equipa sub-23 para competir na Liga Revelação

O Torreense anunciou esta sexta-feira através das suas redes sociais que irá ser um dos participantes na edição de 2023/2024 da Liga Revelação (sub-23). Para Bruno Vitorino, presidente da SAD torreense, é motivo de orgulho e reconhecimento por parte da entidade federativa. "Como se sabe a Liga Revelação tem um quadro competitivo fechado e sujeito a convite por parte da entidade organizadora, neste caso a FPF. O Torreense apresentou a sua candidatura, cumpriu todos os requisitos necessários para o efeito e tivemos o privilégio de ser uma das sociedades desportivas a serem convidadas para participar na competição em 2023/2024", começa por dizer o homem forte do futebol azul e grená a, sem esquecer de deixar "uma palavra de agradecimento à FPF".Por outro lado, o dirigente desvenda que valores mais altos se elevam quanto à presença na Liga Revelação do que propriamente os resultados dentro de campo: "O nosso objetivo ao participar nesta competição é, prioritariamente, a valorização de atletas, em especial jovens atletas, no que diz respeito ao rendimento desportivo e económico. A transição entre os sub-19 e a equipa A é um momento muito difícil para os jovens e este patamar competitivo vem aligeirar esse processo. Os resultados desportivos desta equipa são naturalmente importantes, mas não são o nosso principal foco".Vitorino aproveitou ainda para sublinhar o crescimento desportivo que o centenário clube do Oeste tem vindo a ter no panorama do futebol nacional nos últimos anos, alertando no entanto para a necessidade do mesmo ser acompanhado de novas infraestruturas. "O Torreense tem vindo a fazer o seu caminho na consolidação do seu projeto, de forma estruturada e sustentada e este é mais um passo importante neste caminho. A par desta consolidação em termos desportivos, teremos de crescer também ao nível das infraestruturas e nesse campo temos como principal objetivo a construção do novo Estádio Manuel Marques. Desportivamente acreditamos que esta equipa de sub-23 terá um papel muito importante, por tudo o que já referi anteriormente", remata.