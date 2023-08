Torreense apresenta equipamento inspirado... nas matrafonas

Depois de dois equipamentos que se tornaram virais, o Torreense apresenta uma terceira pele que também promete dar que falar. O emblema do Oeste mostrou ao Mundo um equipamento cor de rosa inspirado no Carnaval de Torres Vedras e... nas matrafonas."Elementos indissociáveis desta festa são as famosas 'matrafonas', homens que se vestem de mulher, numa inversão de papéis entre o género masculino e feminino que simboliza a sátira e a transgressão da ordem social, tão típica do Entrudo. É justamente desta figura que nasce o cor de rosa vibrante que se assume como o elemento central deste equipamento", pode ler-se no comunicado."Esta camisola junta os dois ícones maiores desta cidade, o Torreense e o Carnaval, assumindo a ousadia de ser diferente de tudo aquilo a que estamos habituados", atirou o presidente da SAD Bruno Vitorino.