Torreense espera "boa casa" frente ao Benfica B

O regresso do emblema azul-grená ao renovado Estádio Manuel Marques está a ser vivido, em Torres Vedras, com grande expetativa. Ainda para mais, o adversário de domingo chama-se: Benfica B.No seguimento da grande afluência de adeptos verificada nos últimos jogos do Torreense, na época passada, na condição de visitado, reforçada pelo regresso às ligas profissionais volvidos 24 anos, os dirigentes da formação do Oeste acreditam que a história deverá repetir-se na receção aos encarnados e é esperada uma "boa casa" frente às águias.Com o intuito de facilitar, aos adeptos, a compra dos ingressos, esta quarta-feira, já começaram a ser postos à venda os bilhetes na ScutFanStore do Estádio Manuel Marques. Sendo que, para os sócios a entrada custa a partir de 7,5 euros e para o público em geral podem ser adquiridos a partir de dez euros.