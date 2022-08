Torreense está de volta a 'casa'

A comissão técnica da Liga de futebol aprovou as obras de requalificação que foram efetuadas no estádio Manuel Marques, permitindo que o Torreense passe a receber todos os adversários em casa, revelou esta terça-feira fonte do clube.Numa nota divulgada ao início da tarde desta terça-feira nas redes sociais, o Torreense informou que o jogo de domingo frente ao Benfica B, da quarta jornada do campeonato, já terá lugar no Manuel Marques.O emblema azul-grená regressa assim a sua casa, depois de o encontro da segunda jornada, frente ao Nacional, ter sido realizado em 'casa emprestada', no Estádio Municipal de Mafra.A empreitada, que começou há cerca de dois meses, teve como principais alvos as bancadas, os balneários e as condições de segurança.