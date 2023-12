Tulipa quer criar dinâmica vitoriosa

Há 11 dias no Estádio Manuel Marques e com um empate (0-0 com o Ac. Viseu) na estreia, Tulipa sublinha a importância de "criar uma dinâmica de vitória".

"Quero uma equipa competitiva em termos internos para depois chegarmos ao jogo e sermos efetivamente melhores do que o adversário", disse o técnico do Torreense na conferência de imprensa de antevisão à partida de hoje com o Länk Vilaverdense.

Questionado sobre as expectativas em relação à receção desta hoje ao atual último classificado, o treinador de 51 anos deixou um aviso forte. "Têm de ser sempre as melhores. Querer vencer e querer jogar bem, pois acho que temos de ligar esses dois pontos. Temos o objetivo de ser melhores no nosso jogo para depois também sermos melhores a arrecadar os 3 pontos. Isso é uma filosofia muito minha que quero implementar aqui e que os jogadores estão a aceitar bem", sublinhou o ex-líder do Marítimo, rematando: "Os atletas estão a sentir-se confortáveis com a ideia de termos mais bola."

O extremo Jonny Arriba, por sua vez, destacou a grande rivalidade saudável que há no plantel. "A equipa recebeu-me bem, temos um excelente grupo e há uma competição interna que faz com que cresçamos todos os dias", referiu.