Welthon 'corre' para o Benfica B

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Welthon trabalhou à parte dos restantes companheiros e está em dúvida para a receção ao Benfica B. O avançado brasileiro, de 31 anos, marcador da equipa, com 10 golos (7 na Liga), já havia falhado os embates com UD Oliveirense e Nacional por problemas físicos. E se Welthon ainda é uma incógnita, os defesas Tassano e Nuno Campos, ambos lesionados, continuam a ser cartas fora do baralho para o treinador Tulipa, sendo que o central uruguaio está já na fase final da recuperação.