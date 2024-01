Afonso Valente será emprestado ao Sp. Covilhã

O médio Afonso Valente deverá ser emprestado ao Sp. Covilhã, segundo apurou. O centrocampista, de 22 anos, não tinha espaço no plantel liderado por Vasco Botelho da Costa, uma vez que esta temporada jogou apenas 395 minutos, divididos entre 9 partidas do campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal.Depois de uma excelente temporada que culminou com a subida dos leirienses à 2.ª Liga, o camisola 19 não se conseguiu impor e irá agora roda no emblema serrano, que milita na Liga 3.Entretanto, o avançado João Resende também será cedido à Académica até ao final da temporada.