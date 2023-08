Amissi rescindiu com a U. Leiria

Depois de Pedro Albino, que se mudou para os romenos do Ceahlaul, a U. Leiria continua a resolver o dossiê relativo às dispensas, tendo anunciado o fim da ligação com o médio Amissi, que também não entrava nas contas do técnico Vasco Botelho da Costa. O jogador, de 23 anos, é internacional pelo Burundi, mas não se impôs no Lis, somando só cinco jogos na época passada. A poucos dias do início da temporada, a SAD ainda procura soluções para jogadores como Mateus, Gonçalo Batalha, Davilla e Kobi, sendo que ainda é esperada a entrada de mais reforços até ao fecho do mercado.