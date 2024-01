Brenner Lucas na U. Leiria por empréstimo com opção de compra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A U. Leiria tem acordo com o E. Amadora para a cedência, até ao final da temporada, do extremo Brenner Lucas. O brasileiro, de 22 anos, segue para Leiria com opção de compra por parte da SAD leiriense, podendo o acordo ser oficializado nos próximos dias.

O jogador, de 22 anos, cumpre a segunda época na Reboleira, ao serviço dos Sub-23 e da equipa B do Estrela, mas não chegou a estrear-se pela equipa principal.