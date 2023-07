Dénis Martins renova por uma época com o U. Leiria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A U. Leiria anunciou, esta quarta-feira, a renovação do central Dénis Martins, que assinou um contrato válido por uma temporada.O jogador, de 26 anos, fez parte da formação na cidade do Lis e entra na quarta temporada consecutiva no escalão principal. Na época passada, participou em 13 jogos pelos leirienses.