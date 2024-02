Empis teve pela frente Catamo, Gyökeres e Trincão: «É igual ao que parece... Na televisão dá para ver a qualidade deles»

Pedro Empis, lateral-esquerdo da União de Leiria, teve pela frente Catamo, Gyökeres e Trincão e, como esperava, não foi uma tarefa fácil. "É igual ao que parece…. Na televisão dá para ver a qualidade deles, correspondeu às expectativas. Já sabia que ia ser assim", anotou, em declarações à Sport TV, o jogador formado no Sporting: "Foi especial, no sentido de ter sido um grande. Queremos é jogar estes jogos, com estádio cheio".Apesar do desaire, por 3-0, o esquerdino elogia a exibição dos leirienses e só tem um lamento: "Notou-se desde o início, aceleram muito o jogo com muita qualidade individual. Batemo-nos bem na primeira parte, eles desbloquearam na bola parada e ficou mais difícil. No início da segunda parte tivemos duas oportunidades, mas o Sporting teve mérito depois e no resto do jogo. Se marcássemos ganhávamos mais confiança para jogar e ter a bola. Faltou um pouco isso: mas também pressionar mais o Sporting e deixá-los desconfortáveis", explicou.