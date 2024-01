Estrela da Amadora empresta Brenner Lucas à União de Leiria

O extremo Brenner Lucas vai representar a União de Leiria na 2ª Liga de futebol até ao final da época, num empréstimo acordado com o Estrela da Amadora, anunciou esta quarta-feira a SAD leiriense.

O jogador brasileiro, de 22 anos, muda-se para Leiria a título de empréstimo, num contrato que prevê a opção de compra, acrescenta o comunicado da União de Leiria.

Formado nos clubes brasileiros Taubaté e Bahia, Brenner Lucas representa o Estrela da Amadora desde 2022/23, ao serviço dos sub-23 e da equipa B.

O extremo é o quarto reforço da equipa de Vasco Botelho da Costa para a segunda volta do campeonato, depois dos também avançados Paul Ayongo (ex-Swift Hesperange, do Luxemburgo) e Rashaan Fernandes (emprestado pelo Go Ahead Eagles, dos Países Baixos) e do regresso do médio defensivo Djé D'avilla, que estava cedido à Académica de Coimbra.