Golo de Leandro Antunes ao Belenenses eleito o melhor de setembro da Liga Sabseg

Um golo que lhe saiu do peito



A receção deixou a bola perfeita e o remate não deu hipótese de defesa Leandro Antunes encheu-se de força e apontou o ^ de setembro da #LigaPortugalSABSEG #LigaPortugal #CriaTalento #UDL #NãoPára pic.twitter.com/3b4CNNstmf — Liga Portugal (@ligaportugal) October 12, 2023

O golo de Leandro Antunes, avançado da União de Leiria, na vitória frente ao Belenenses (5-0), em jogo a contar para a 5.ª jornada da Liga Sabseg, foi distinguido esta quinta-feira como o melhor do mês de setembro daquela competição.O tento do antigo jogador do Vilafranquense recolheu a preferência dos adeptos e conquistou o galardão referente ao período em avaliação, superando a concorrência de Mesaque Djú (Mafra), Higor Platiny (Marítimo), Schutte (UD Oliveirense), Paulité (Leixões) e Maestro (Benfica B).Um momento de inspiração do jogador de 26 anos, que já dentro da grande área, após uma grande receção de peito, disparou um potente remate à meia-volta de pé direito, que só parou no fundo das redes, fazendo na altura o 2-0 no encontro.