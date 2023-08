Joseph Amoah é o 2.º reforço do dia da U. Leiria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de Cuca (ex-Casa Pia), a União de Leiria revelou esta sexta-feira a contratação do médio Joseph Amoah (ex-V. Guimarães), que se comprometeu com os leirienses por uma temporada.O ganês esteve na cidade berço nas últimas nove épocas, mas foi assolado por lesões, iniciando um novo ciclo na carreira na cidade do Lis.