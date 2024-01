Obras no topo norte do Estádio de Leiria arrancam em fevereiro

As obras de adaptação do topo norte do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, vão iniciar-se no próximo dia 05 de fevereiro, para instalação dos serviços locais e distritais da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

A Câmara de Leiria, presidida por Gonçalo Lopes (PS), anunciou hoje que a intervenção na torre nascente conta com um investimento de 3,5 milhões de euros e tem um prazo de execução previsto de 540 dias.

Após as obras, o município irá ceder 3.149 metros quadrados daquele espaço para os serviços das Finanças de Leiria funcionarem, tendo como contrapartida o pagamento de uma renda mensal de 29.988,80 euros, pelo prazo de 15 anos, refere uma nota de imprensa.

Segundo um contrato promessa de arrendamento celebrado em setembro de 2022, a AT irá ocupar seis dos sete pisos da torre nascente e 20 lugares de estacionamento no piso -1 do Estádio, informa ainda a autarquia.

"A empreitada está inserida na estratégia do município de atribuir a todo o topo norte um uso compatível e potenciador, contribuindo para a dinamização e rentabilização da infraestrutura, dada a sua localização e dimensão", acrescenta o comunicado.

A Câmara de Leiria sublinha que o arranque da obra não irá afetar a realização do jogo de futebol dos quartos-de-final da Taça de Portugal, entre a União Desportiva de Leiria e o Sporting Clube de Portugal, que se joga no dia 07 de fevereiro, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa.