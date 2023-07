Pedro Albino a caminho dos romenos do FC Ceahlaul

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Albino, lateral direito de 24 anos, que estava vinculado à União de Leiria, vai jogar na Roménia ao serviço do FC Ceahlaul, acompanhando Josemar Agostinho e Jaquité, reforços também eles com passado em Portugal.Na temporada passada, representou Farense e U. Leiria, tendo conseguido acumular numa só época uma conquista da Liga 3 e uma subida ao principal escalão do futebol português. O jogador natural de Olhão terá agora a possibilidade de abraçar a primeira experiência fora de portas.