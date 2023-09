Projeto lunático foi um sucesso

Foi em agosto de 2020 que o atual presidente da U. Leiria, Armando Marques, conseguiu convencer os adeptos de que era dono do plano necessário para o clube subir de novo ao topo do futebol português."Apelidaram-no até de projeto lunático, e que eu estava completamente louco por vir para Leiria, principalmente por vir de Guimarães", revelou o líder da equipa do Lis, no Thinking Football, resumindo a sua candidatura como uma "oportunidade" que não podia deixar de aproveitar. "O Arouca é o único clube no primeiro escalão que está localizado entre Porto e Lisboa", notou Marques, explicando que existe uma chance de a U. Leiria voltar à divisão mais alta do futebol nacional e ocupar esse "vácuo de poder".Ainda assim, o dirigente de 53 anos divide o projeto entre o sucesso desportivo e a estabilidade financeira, pois "havia muito que conquistar" no futebol. "O futebol é muito mais do que um jogo. Eu consumo futebol, sou viciado" declarou. "No primeiro ano, conseguimos provavelmente cinco mil euros de prémio de patrocinador. Esta última, foram 900 mil. Isso prova que existiu crescimento e progresso", revelou Armando Marques, que não deixou de salientar o importante papel que os adeptos desempenham ao apoiar o projeto desde o início. "Nada disto seria possível sem as bancadas. Quando estávamos na Liga 3, vendemos quatro mil camisolas" revelou, dizendo que ainda vê "miúdos com a camisola da U. Leiria" depois de uma vitória.J.A.