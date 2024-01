E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A U. Leiria está muito próxima de fechar a contratação do avançado Rashaan Fernandes, cuja cedência até ao final da época está a ser negociada com o Go Ahead Eagles. O holandês, de 25 anos, já se encontra em Leiria e o contrato deve ser firmado nas próximas horas. Ainda por oficializar está o empréstimo de Brenner (ex-Estrela).