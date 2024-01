U. Leiria retida na Madeira devido ao mau tempo

A comitiva da União de Leiria está retida na Madeira devido ao mau tempo na ilha. Depois de ter eliminado o Marítimo da Taça de Portugal, com uma vitória por 3-0 nos Barreiros em jogo relativo aos oitavos de final, a equipa do Lis ainda não conseguiu deixar o Funchal.A viagem estava marcada para esta quinta-feira de manhã, mas não se realizou devido às condições climatéricas adversas. O regresso poderá acontecer ainda hoje, ao fim do dia, mas não está descartada a hipótese de os leirienses terem de passar mais uma noite na Madeira e voltar apenas amanhã.Recorde-se que a formação orientada por Vasco Botelho da Costa irá receber o Santa Clara, que hoje defronta o Nacional para a Taça, no domingo (dia 14), às 18 horas. Por enquanto, a data do encontro da 18ª jornada da 2ª Liga mantém-se, mas poderá sofrer alterações.