União de Leiria contrata avançado ganês Paul Ayongo

A União de Leiria, da 2.ª Liga portuguesa de futebol, anunciou esta quarta-feira a contratação até 2025 do avançado ganês Paul Ayongo, que jogava no campeonato do Luxemburgo.

Em comunicado, a SAD leiriense realça que Ayongo, de 27 anos, disputou jogos das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e da Liga Conferência Europa pelo Swift Hesperange, do Luxemburgo, antes de assinar pelo atual nono classificado da 2.ª Liga.

Trata-se de um regresso ao futebol nacional, uma vez que Paul Ayongo já representou Académico de Viseu, Mafra, Paços de Ferreira, Amarante e Oeiras.

Formado no Charity Stars, do Gana, o jogador conta também uma passagem pela liga australiana, na qual jogou ao serviço do Central Coast.