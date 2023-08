União de Leiria rescinde com Mateus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional angolano Mateus Galiano e a União de Leiria chegaram a acordo para a rescisão amigável do vínculo que ligava as duas partes, anunciou a SAD leiriense. Num curto comunicado, a União de Leiria agradece a forma como Mateus serviu a equipa na época passada, desejando ao jogador "os maiores sucessos pessoais e profissionais".

Mateus, de 39 anos, foi contratado em dezembro de 2022 para auxiliar a equipa comandada por Vasco Botelho da Costa na caminhada que levaria à subida dos leirienses à Segunda Liga e ao título da Liga 3. O futebolista, contudo, acabou por ser pouco utilizado, somando sete partidas em que apontou um golo. Nesta temporada, Mateus tinha sido dado como dispensável, chegando agora ambas as partes a acordo para a desvinculação por comum acordo.

Antes de representar a União de Leiria, o avançado alinhou por clubes como o Torreense, Penafiel, Boavista, Arouca, Nacional, Gil Vicente e Lixa.

O jogador está ligado ao 'caso Mateus', que remonta a 2006, quando, por queixa do Belenenses, o Gil Vicente foi despromovido administrativamente à Segunda Liga devido à alegada utilização irregular do internacional angolano. O clube minhoto recorreu e, em julho de 2016, foi-lhe dada razão, tendo sido decidida a sua reintegração no primeiro escalão, que foi consumada na época de 2019/20.

À terceira jornada da Segunda Liga, a União de Leiria está classificada na oitava posição.