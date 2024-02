Vasco Botelho da Costa: «Não tivemos a calma necessária»

Vasco Botelho da Costa destacou a entrega dos jogadores da U. Leiria no jogo com o Sporting, que os leões ganharam por 3-0."Demosntrámos uma vitalidade enorme num estádio cheio e metade eram adeptos da U. Leiria. Estamos felizes por voltar a estes palcos e o clube merece lugares mais altos, algo que a curto medio prazo acredito que iremos atingir", começou por referir."Em relação ao jogo há pouco a dizer quanto ao vencedor. Tínhamos o plano bem definido mas não tivemos a calma necessária, nomeadamente quando recuperávamos a bola. Havia condições para manter a bola e não tivemos esse discernimento. Foi pena o jogo ter sido desbloqueado numa bola parada, pois a primeira ocasião foi para nós numa bola parada. Na segunda parte corrigimos o que havia para corrrigir, tendo mais jogo e dividindo a posse de bola. Subimos a linha e o Sporting agrediu-nos logo na profundidade. Era das coisas mais difíceis de controlar. Foi quanto bastou", referiu."Exato, normalmente jogamos com dois jogadores e o Lucho mais alto mas agora quisemos baixar um pouco para criar um 3x2 contra os médios do Sporting. Pensámos que o Sporting podia ajustar desfazendo um jogador da linha defensiva e ficando 2x2 atrás. Mas isso não aconteceu e deu-nos um homem livre. A diferença para a segunda parte é que conseguimos achar esse homem livre mais vezes. Não resultou na perfeição mas fico satisfeito pelas ocasiões criadas. A dado momento o guarda-redes do Sporting também foi decisivo mas a atitude e mentalidade que tivemos, nada a apontar. Estão de parabéns, são uns guerreiros. Não estamos habituados e as pernas começaram a pesar.""O Sporting foi melhor do que nós em alguns momentos e daí o resultado final. Mas se tivéssemos concretizado algumas das oportunidades, nomeadamente na segunda parte, relançaríamos o jogo. Sabíamos que o Sporting é uma equipa que sofre muitos golos nos inícios da segunda parte mas não conseguimos."