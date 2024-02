Vasco Botelho da Costa: «Responsabilidade é do Sporting, mas não viemos passear»

Vasco Botelho da Costa reconhece total favoritismo ao Sporting no encontro dos quartos-de-final da Taça de Portugal, mas acredita numa surpresa e deixa a garantia: "A responsabilidade é do Sporting, no entanto não viemos aqui passear".O treinador da União de Leiria espera um "adversário de grande versatilidade" e garantiu encarar "este jogo com muito otimismo e ambição". "Parte deste grupo já fez história no clube, com o regresso aos campeonatos profissionais, e ao fim de 21 anos voltámos a colocar a União nos quartos-de-final da Taça de Portugal. A última vez em que isso sucedeu foi à final [2002/03], esperemos que seja um bom presságio", afirmou o técnico, esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida."O nosso grande desafio vai ser estar à altura da intensidade do jogo, porque o ritmo da 1ª Liga acaba por ser diferente. Se conseguirmos igualar o ritmo de jogo do Sporting, vamos conseguir igualar o jogo. Estamos otimistas, porque temos competência, embora sabendo que vamos estar mais tempo a defender do que estamos habituados", declarou o treinador leiriense.