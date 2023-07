Zié Ouattara assina por um ano pela U. Leiria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A U. Leiria continua a reforçar-se com vista ao regresso aos campeonatos profissionais, tendo anunciado, esta quinta-feira, a chegada do marfinense Zié Ouattara, que assinou por um ano.

O defesa, de 23 anos, é oriundo do Portimonense, emblema pelo qual se estreou no escalão principal na época passada, tendo apontado um golo em 26 jogos. "Feliz pela oportunidade de representar este clube histórico", afirmou Zié Ouattara, que terminou a formação no V. Guimarães.