Oliveirense reforça frente de ataque com japonês Randy Emeka Obi

O avançado Randy Emeka Obi assinou por dois anos e meio com a Oliveirense, naquela que será a primeira experiência do futebolista japonês na Europa, anunciou esta sexta-feira o 13.º classificado da 2.ª Liga portuguesa.





"Estou ansioso e muito feliz, porque sou muito novo e estou a ter a primeira experiência fora do Japão. Quero ir devagar, colocar os pés no chão e, agora, estou cá para trabalhar para a Oliveirense. É uma oportunidade muito boa", referiu o atleta, de 20 anos, ao site oficial do clube.O japonês, de origem nigeriana, é mais uma opção para a frente de ataque da formação de Pedro Miguel, que este mês também se reforçou com o também nipónico Ono, o defesa brasileiro Pedro Kadri, tendo ainda promovido o regresso do lateral Ricardo Tavares.