Alemão de saída da UD Oliveirense

Depois de quatro anos ao serviço da UD Oliveirense, Alemão está de saída do clube. O clube e o atleta não chegaram a acordo para a renovação, pelo que o brasileiro deixa Oliveira de Azeméis após ter realizado 23 jogos em 2019/20.





De acordo com informação recolhida por Record, e embora o negócio ainda não esteja concluído, Alemão deve prosseguir a carreira na Arménia. Em Portugal, para além da formação de Oliveira de Azeméis, o lateral-direito representou Tourizense, Marítimo e Leixões.A UD Oliveirense continua assim a preparar a temporada 2020/21. O conjunto oliveirense já fez uma proposta de renovação ao treinador Pedro Miguel, estando a decisão do lado do técnico.