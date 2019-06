Bruno Vale reforça a baliza da Oliveirense

Bruno Vale está de regresso a Portugal e à Oliveirense, emblema que representou entre 2010 e 2012. O experiente guarda-redes, de 36 anos, foi oficializado esta terça-feira pelo emblema de Oliveirense de Azeméis, numa nota publicada no site oficial na qual foi também divulgado que o contrato assinado é válido por uma época.Formado no FC Porto, o guardião somou também passagens em território luso por Estrela da Amadora, U. Leiria, Varzim, V. Setúbal e Belenenses. Em 2012/13, rumou ao Apollon Limassol, do Chipre, clube ao qual esteve ligado até 2018/19.Em declarações aos meios oficiais da Oliveirense, Bruno Vale assumiu estar feliz pelo regresso. "Este convite da Oliveirense foi muito bom porque já estive nesta cidade e foi a equipa que me abriu as portas para o Chipre. Agora regresso para ajudar a equipa a cumprir os objectivos", explicou.Na baliza da Oliveirense, Bruno Vale terá a concorrência de Coelho, mas esse é um fator que o reforço encara como positivo. "A competitividade vai ser boa entre nós. É sempre bom acrescentar qualidade ao dia-a-dia e penso que vai ser salutar o nosso trabalho e a luta por jogar. Depois, cabe ao treinador decidir", referiu.