Bruno Vale: «Treinar assim torna-se difícil para um guarda-redes»

Bruno Vale é um dos jogadores mais experientes do plantel da UD Oliveirense, mas, por certo, nunca deve ter passado na carreira por um momento em que está impedido de se treinar num contexto, diga-se, normal...





"Treinar assim torna-se difícil, sobretudo para um guarda-redes, porque temos exercícios específicos e precisamos de nos atirar para o chão e em casa isso é mais difícil. As minhas filhas ajudam-me no treino e a minha mulher filma. Eu também ajudo em casa e ajudo a minha filha mais velha com os trabalhos de casa. Jamais esperávamos um cenário destes que nos obriga a estar em casa", disse o guarda-redes no programa 'Passe de Letra', que o clube de Oliveira de Azeméis tem emitido no Instagram.Suplente de Júlio Coelho, Bruno Vale não esconde que queria jogar mais, numa época em que se sente feliz por ter, 8 épocas depois, voltado a Oliveira de Azeméis."É claro que queria jogar mais, mas respeito as opções do treinador. Tenho uma boa relação com o Coelho e lutamos os dois por um lugar na baliza. Depois de ter estado na UD Oliveirense entre 2010 e 2012, foi muito bom regressar agora e ainda por cima jogar no nosso estádio todo renovado. Está a ser muito bom e a nossa classificação também está como desejamos", finalizou o experiente guarda-redes, com 36 anos.