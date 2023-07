Diogo Casimiro reforça defesa da UD Oliveirense

A UD Oliveirense anunciou esta quarta-feira a contratação de Diogo Casimiro, lateral-direito, de 24 anos, que esteve ao serviço do Sp. Braga nas últimas temporadas, atuando na equipa B dos arsenalistas.Apesar de ainda ser jovem, o defesa conta já com uma história de vida assinalável. A 31 de dezembro de 2020, o jovem foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin. Seguiu-se o período de quimioterapia, onde teve uma infeção que o levou a estar em coma induzido durante quatro dias e acabou por ser submetido a um autotransplante. Em julho de 2022, recebeu a notícia porque esperava, com os médicos a darem o aval para o seu regresso a 100 por cento ao futebol.Na época passada, fez 14 jogos pela formação secundária do Sp. Braga e chega agora à UD Oliveirense como o primeiro reforço para 2023/24. Casimiro chega para uma posição claramente a precisar de caras novas, depois do técnico Fábio Pereira ter visto sair as duas opções para o posto na época passada: Miguel Maga e Gonçalo Pimenta.