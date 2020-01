Dionathã da Silva é o último reforço da UD Oliveirense

A UD Oliveirense deu a conhecer há minutos o seu último reforço no mercado de inverno. Trata-se de Dionathã da Silva, extremo brasileiro de 22 anos. O jogador, que assinou por duas épocas e meia, chega a Oliveira de Azeméis depois de ter rescindido com o Grêmio de Porto Alegre.





Internacional sub-19 pelo Brasil, o jovem explicou os motivos que o levaram a assinar pelos oliveirenses. "Tinha quase tudo acertado com uma equipa brasileira, mas, esta hipótese da Oliveirense cativou-me. É um projecto ambicoso e quero agarrar a oportunidade", salientou.Dando ênfase ao facto de se querer adaptar o mais cedo possível às ideias de Pedro Miguel, Dionathã da Silva aproveitou para se apresentar aos adeptos da UD Oliveirense: "O meu ponto forte é cruzar e chutar com ambos os pés. Também gosto de ter a bola no pé e de dar velocidade ao jogo".