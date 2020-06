Eleições marcadas para 26 de junho

As eleições para eleger os novos órgãos sociais da UD Oliveirense estão marcadas para o próximo dia 26 de junho, informação veiculada pelo clube de Oliveira de Azeméis na tarde desta segunda-feira, através da convocatória assinada pelo presidente da mesa da Assembleia-Geral, Rui Nunes.





A reunião magna ordinária eleitoral terá lugar no Pavilhão Dr. Salvador Machado, entre as 20 e as 21 horas. Recorde-se que, recentemente, em declarações no programa do clube no Instagram, 'Passe de Letra', Horácio Bastos revelou ser sua vontade recandidatar-se para um terceiro mandato.