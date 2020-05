Elízio: «Se acabássemos o campeonato não ficaríamos no 10º lugar que ocupamos agora»

Elízio foi um dos convidados do "Passe de Letra", rubrica que a UD Oliveirense criou para aproximar os jogadores dos adeptos durante o período de isolamento social. O lateral deixou vários elogios à temporada que a equipa vinha fazendo e comentou ainda a decisão de se terminar a 2ª Liga.





Chegado a Oliveira de Azeméis no início da presente época, o brasileiro assume que o fim precoce do campeonato impediu a UD Oliveirense de chegar acima na tabela classificativa. "Tivemos um mau início, mas conseguimos agarrar-nos às dificuldades e fomos melhorando. Acredito que, se acabássemos o campeonato, não ficaríamos no 10º lugar que ocupamos agora. A nível individual, claro que gostava de ter contribuído mais para a equipa. Queria ter mais jogos disputados, mas temos bons jogadores para a posição e tenho de respeitar as decisões", explicou.Assumindo que tem aproveitado esta fase para passar mais tempo com o filho, Elízio falou ainda da decisão de não se continuar o campeonato da 2ª Liga: "Foi um balde de água fria para todos os jogadores. Queremos todos estar dentro de campo, mas foi-nos tirada essa oportunidade. As duas ligas são profissionais e acredito que temos os mesmos direitos. Acho que a solução mais justa seria ambas as ligas terminarem as competições"