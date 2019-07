Fabinho rescinde com o Famalicão e assina pela Oliveirense por um ano

A Oliveirense anunciou, esta quarta-feira, a contratação do médio Fabinho que rescindiu com o Famalicão e assinou por um ano com o emblema da II Liga portuguesa de futebol.Em comunicado no sítio oficial na Internet, o clube informou que o atleta de 24 anos rescindiu na manhã de hoje com o Famalicão e, à tarde, já trabalhou sob as ordens de Pedro Miguel."Não quiseram ficar comigo em Famalicão e a minha solução e opção é a Oliveirense. É um clube que eu gosto, tem um treinador que eu conheço e sou agora mais um a ajudar o clube a atingir os objetivos", afirmou, depois do treino.A Oliveirense informou também que está a tratar do processo de inscrição do médio, até porque no domingo há jogo da primeira fase da Taça da Liga, diante do Mafra, no estádio Dr. Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.