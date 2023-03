Fábio Pereira: «A UD Oliveirense não merece que nos andem a escamotear pontos desta forma»

Após o final do duelo com o Penafiel, que terminou empatado a uma bola, com um golo polémico dos durienses no último lance da partida, em que a equipa de arbitragem entendeu que a bola ultrapassou na totalidade a linha de golo, o técnico da UD Oliveirense, Fábio Pereira, pediu mais respeito pelo clube, dando voz ao sentimento de revolta da sua equipa."Pouco há a dizer sobre o resultado final. Acho que toda a gente viu e toda a gente compreenderá certamente a revolta que se vive dentro do nosso balneário neste momento. Já tinhamos perdido pontos por erros em jogos anteriores, mas desta forma é a primeira vez que me acontece, com um golo sem a bola ter entrada na baliza. Já tentaram de todas as formas e agora validam golos sem a bola entrar", afirmou o treinador, aos meios do clube, antes de reforçar: "A UD Oliveirense merece mais respeito. Temos sido dignos de participar nesta Liga Sabseg, temos tentado sempre apresentar um futebol positivo e que privilegie o ataque e não merecemos, de forma alguma, que nos andem a escamotear pontos desta forma e que castiguem o nosso clube e os nossos jogadores de uma forma inacreditável e inadmíssivel."Por fim, Fábio Pereira deixou também uma garantia aos adeptos: "Quero agradecer aos que estiveram aqui em Penafiel e dizer-lhes que vamos continuar o nosso caminho, a acreditar no trabalho que se faz nesta casa e a lutar, contra tudo e contra todos, para lhes dar alegrias."