Fábio Pereira ambicioso: «Queremos ficar próximos dos lugares da frente»

A UD Oliveirense vai receber o Benfica B, este sábado, num encontro em atraso da 11.ª jornada da 2.ª Liga e que o treinador Fábio Pereira encara como uma oportunidade para se adiantar aos rivais."Queremos ganhar e, acima de tudo, queremos ficar próximos dos lugares da frente. Temos essa possibilidade por se tratar de um jogo em atraso. Sabemos que, ganhando, aproximamo-nos dos lugares de cima e temos alguma tranquilidade na tabela classificativa", atirou o técnico madeirense, referindo que a "preparação do próximo jogo" foi feita com o único objetivo de "regressar às vitórias".Nesse sentido, também abordou os "erros corrigidos" numa semana de trabalho em que a equipa manteve o ritmo de jogo com um particular e elogiou os encarnados, referindo que não estão numa "posição condizente" com a qualidade que apresentam em campo."Foi uma semana que aproveitámos para corrigir algumas situações e também para dar alguns minutos no jogo de treino. O Benfica ocupa uma posição que não é condizente com a qualidade que compõe o plantel. São equipas normalmente recheadas de jogadores muito bons do ponto de vista técnico. Prevejo um jogo bem disputado, com duas equipas a querer ganhar. Eles fazem muita circulação e querem impor o seu jogo, são uma equipa bem trabalhada, é uma equipa tecnicamente muito evoluída", disse.Porém, Fábio Pereira sabe que a sua formação também tem qualidade acrescida e uma ideia de jogo bem cimentada. "Nós também somos uma equipa de construção, vai ser um jogo aberto e muito disputado, esperamos ser mais fortes. Nessa fase do campeonato temos de amealhar imensos pontos, para encarar o campeonato com outra tranquilidade. Isto não vai fugir à regra. Com responsabilidade, mas com muita ambição de querer ganhar", resumiu.