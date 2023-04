Fábio Pereira chegou aos 150 jogo como treinador principal: «É um reflexo do trabalho desenvolvido»

Apesar de não ter conseguido a ambicionada vitória, Fábio Pereira atingiu um marco importante na carreira no jogo contra o Tondela, do passado sábado. Aos 44 anos, o técnico da UD Oliveirense chegou aos 150 encontros como treinador principal, num percurso que começou em 2018/19, ao serviço do Gafanha."É um marco importante na minha carreira, atingir este número num clube que já me diz muito. É um reflexo do trabalho que tem sido desenvolvido nos clubes por onde passamos. Conseguir 150 jogos nos campeonatos nacionais em apenas cinco anos deixa-me muito orgulhoso e significa que o trabalho tem sido proveitoso, para nós e para os clubes, e isso deixa-me satisfeito", começou por dizer, ao meios do clube de Oliveira de Azeméis, antes de acrescentar: "Tem sido uma carreira em crescendo, com os pés bem assentes no chão, sempre com ambição e o objetivo de ir evoluindo como treinador e pessoa e isso tem-se refletido no meu trajeto. Tenho dado passos firmes, um de cada vez, mas sempre com o desejo de chegar o mais acima possível."No clube do distrito de Aveiro, o técnico madeirense fez meia época, com 19 partidas realizadas, antes de se mudar para o União da Madeira, onde completou a temporada e fez toda a época de 2019/20, que acabou de forma precoce devido à pandemia de covid-19. Durante esse período somou 44 encontros pelo histórico clube entretanto extinto.Seguiu-se depois uma temporada no Oleiros, com 23 jogos orientados, antes de ingressar, no início de 2021/22, na UD Oliveirense com a missão de devolver o clube aos campeonatos profissionais, objetivo alcançado com sucesso, algo que lhe valeu a renovação por mais dois anos em maio de 2022. A cumprir a segunda época em Oliveira de Azeméis, Fábio Pereira leva já 64 jogos pelo clube, com 24 vitórias.Nesse sentido, o técnico admite que a subida à 2.ª Liga foi o momento alto da carreira. "A subida de divisão, desportivamente, é um marco importante na minha curta carreira, que me catapultou para o futebol profissional", referiu, sem esquecer os projetos anteriores: "Houve também outros momentos que me marcaram durante o trabalho em clubes de menor expressão e com maiores dificuldades, nos quais conseguimos atingir os nossos objetivos com resiliência e espírito de sacrifício. Foram essas as bases que me trouxeram aqui e é com elas que conto chegar o mais alto possível na minha carreira."Considerando-se um sortudo por ter tido jogadores dispostos a acreditar nas suas ideias e aos quais deve "quase tudo" o que conseguiu até hoje, Fábio Pereira olha para os próximos 150 jogos com uma meta clara. "Espero continuar a ter mais vitórias do que derrotas como nos primeiros 150 e já poder ter experimentado a 1.ª Liga", atirou. Se esse objetivo será alcançado ao serviço da UD Oliveirense, o técnico deixa as hipóteses em aberto: "Para quem conseguir levar a UD Oliveirense à 1.ª Liga, será sempre um marco histórico e gostava de ser eu a fazê-lo, mas nesta fase do clube, aquilo que queremos é deixar as bases para que isso possa acontecer num futuro próximo, seja comigo ou não."No balanço total da carreira, Fábio Pereira soma 55 triunfos, 43 empates e 52 desaires.