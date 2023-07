Fábio Pereira e a estreia na Allianz Cup: «O campeonato é o mais importante, mas queremos sempre ganhar»

Com um plantel ainda em construção e a meio da fase de preparação para a participação na 2.ª Liga, a UD Oliveirense faz este sábado o primeiro jogo oficial frente ao Gil Vicente, na Allianz Cup. No lançamento da partida, o treinador Fábio Pereira admitiu que o foco máximo está no campeonato, mas prometeu uma equipa a entrar em campo com vontade de vencer."A estreia oficial, através da Taça da Liga, ocorre precisamente a meio do nosso planeamento de pré-temporada, mas esperamos dar uma boa resposta e ser capazes de corresponder à exigência de um encontro com uma equipa da 1.ª Liga. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar, mas jogamos em casa e queremos proporcionar um bom jogo para a fase da época em que nos encontramos e que os jogadores coloquem em prática aquilo que temos trabalho. Não direi que é um jogo de preparação para o campeonato, que é o mais importante para nós, mas como em qualquer outro encontro, queremos ganhar e seguir em frente na prova", disse o técnico, aos meios do clube.Em relação à pré-época, Fábio Pereira reconheceu as dificuldades provocadas pelas várias saídas registadas no plantel, algo que ainda assim vê como um aspeto positivo. "A pré-época tem corrido de forma natural. Tem sido dura, mas os jogadores têm-se aplicado ao trabalho. Tem sido difícil também porque saíram muitos jogadores, mas isso significa que fizemos bem o nosso trabalho na época passada, que proporcionamos que os jogadores tivessem soluções melhores para as suas carreiras e ficamos satisfeitos por lhes dar essa oportunidade. Temos vindo a compor o plantel gradualmente, com jogadores que serão mais-valias para o grupo de trabalho, acrescentando qualidade, e temos esperanças que vão substituir bem aqueles que saíram. Este período tem servido para irmos implementando as nossas ideias", sintetizou.Por fim, o treinador, que vai para a terceira temporada à frente da UD Oliveirense, deixou uma palavra à massa associativa: "De forma natural, as expectativas dos adeptos aumentam ano após ano e nós estamos muito gratos pelo apoio que temos sentido da parte deles. Marcaram presença em peso no jogo de apresentação contra o Fafe e esperamos que volte a acontecer no sábado. Estamos num processo de crescimento e esperamos que eles estejam lá connosco para nos ajudar nos momentos difíceis."A UD Oliveirense recebe este sábado o Gil Vicente, pelas 20h30, em jogo da 1.ª fase da Allianz Cup.