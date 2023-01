Fábio Pereira e a visita ao Leixões: «Preparados para encarar o jogo de forma positiva»

Com sete pontos conquistados nos últimas três jornadas da Liga Sabseg, a UD Oliveirense atravessa a melhor fase da temporada e o técnico Fábio Pereira pretende que o bom momento continue na visita ao Leixões, este sábado."Vamos defrontar uma equipa que tem vindo a atravessar uma fase menos positiva, mas que fez um bom inicio de campeonato e que quer voltar aos bons resultados. Vamos jogar num estádio difícil e num relvado complicado, portanto não esperamos facilidades", começou por dizer o treinador, mostrando-se otimista para o duelo em Matosinhos: "Temo-nos preparado bem para encarar o jogo de forma positiva e tentar dar sequência ao bom momento que temos vindo a passar, em termos exibicionais, mas também de resultados, que ultimamente têm vindo a acompanhar mais aquela que tem sido a nossa qualidade de jogo. Queremos continuar neste caminho, a somar pontos e é com esse espírito que vamos disputar o jogo em Matosinhos."Fábio Pereira abordou também o impacto dos recentes triunfos no grupo de trabalho. "Trabalhar em cima de vitórias é sempre mais motivador. O ambiente no balneário está mais desanuviado, porque as vitórias trazem uma alegria diferente ao trabalho. Sentíamos que era uma questão de tempo até que pudessemos viver estes momentos de maior desafogo. Vimos de uma boa vitória e isso dá uma tranquilidade maior para o próximo jogo, embora sempre com a consciência de que temos de ser iguais a nós próprios. Temos de ser humildes, muito fortes do ponto de vista emocional e sem embandeirar em arco os resultados positivos", finalizou.A UD Oliveirense defronta o Leixões no sábado, pelas 15h30.