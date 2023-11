Fábio Pereira e o duelo com FC Porto B: «Vai ser um jogo equilibrado mas queremos voltar às vitórias»

Depois de empatar na visita ao Benfica B, a UD Oliveirense defronta, este sábado, no seu reduto, o FC Porto B, o melhor ataque da Liga SABSEG e uma das formações em melhor forma na prova. No lançamento da partida, o treinador Fábio Pereira traçou paralelismos entre as formações secundárias das águias e dos dragões, aludindo também ao bom momento que a sua equipa atravessa."O jogo contra o Benfica B correu dentro daquilo que perspetivava, contra uma equipa jovem, mas muito evoluída do ponto de vista técnico, e tivemos algumas dificuldades essencialmente na 2.ª parte. Em termos de juventude e qualidade individual, as equipas [Benfica B e FC Porto B] são idênticas. O FC Porto B está num momento muito bom e numa série de resultados boa. Vai ser um jogo equilibrado, competitivo, mas jogamos em casa e queremos voltar às vitórias", começou por dizer o treinador, em declarações aos meios do emblema de Oliveira de Azeméis, manifestando a vontade de aliar as boas prestações defensivas a um aumento de produção no ataque."Estamos há três jogos sem perder e só sofremos um golo. Temos vindo a crescer do ponto de vista defensivo, mas queremos conseguir mais oportunidades de golo, mais finalizações e chegar mais vezes ao golo. Vamos trabalhar muito no sábado para conseguir juntar as boas exibições do ponto de vista defensivo a boas exibições a nível ofensivo, com mais golos e espetáculo. Do outro lado está uma equipa com qualidade e num bom momento, portanto espera-se um jogo aberto, bem disputado, com duas equipas a querer ganhar e esperamos ser fortes", frisou.Reconhecendo a importância do fator casa, Fábio Pereira relembra que a equipa encara todos os jogos de forma igual. "Entramos em todos os jogos da mesma forma, acreditando sempre que é possível nos sobrepormos ao adversário. Queremos impor a nossa dinâmica de jogo ofensiva, contamos com o apoio dos nossos adeptos e esperamos voltar a ganhar. É essa a mensagem desta semana. Vimos de três jogos em que conseguimos pontuar e agora queremos somar mais três pontos para nos juntarmos às equipas do primeiro terço da tabela", terminou.A UD Oliveirense recebe o FC Porto B este sábado, pelas 11 horas.